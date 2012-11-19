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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 08:28 BJT

〔韩国股市〕盘初上扬,受助于美国财政方面传出的乐观基调

路透首尔11月19日电---韩国股市周一上扬,跟随美股升势,因迹象显示美国政治层面在试图达成共识,避免增税减支的"财政悬崖".

科技权重股三星电子(005930.KS)上涨0.8%,LG显示器(034220.KS)上扬2.8%.

0002GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.5%,报1,869.80点.前一周累计下滑2.3%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

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