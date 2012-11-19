〔中国新债〕上汽财务下周一发10亿元汽车抵押贷款ABS,为财务公司首单

路透上海11月19日电---中国最大汽车公司--上海汽车(600104.SS)旗下的上海汽车集团财务有限责任公司周一公告称,已发起今年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券(ABS),发行总额约10亿元人民币,共分为优先A级、优先B级和次级挡,簿记建档时间为下周一(26日),此为财务公司首单ABS.

刊登在上海清算所网站上的信息显示,本期资产支持证券由上海国际信托担任发行人和受托机构,中信证券(600030.SS)(6030.HK)为主承销商,缴款日为11月27日.

其中优先级ABS以簿记建档方式在银行间债市公开发行,次级档ABS向发起人上汽财务公司定向发行.

以下为该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 付息方式 法定到期日 预期到期日 评级

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优先A级 8.3629 浮动利率 2016/06/30 2013/12/26 AAA(大公、联合、中债资信)

(一年定存基准)

优先B级 1.137 浮动利率 2016/06/30 2014/04/26 A(大公、联合、中债资信)

(一年定存基准)

次级档 0.5 无票面利率 2016/06/30 -- 不评级

中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动.中国国家开发银行[CHDB.UL]9月初在银行间债市簿记建档发行了101.66亿元信贷资产支持证券(ABS),优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档的中标利率分别为4.1%、4.4%和4.53%.[ID:nSB1766782]

随后,交通银行(601328.SS)(3328.HK)和上汽通用汽车金融公司的ABS也分别发行.

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)