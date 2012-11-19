〔中国证券〕监管层放宽券商自营和净资本管理,或释放更多创新业务资金

路透上海11月19日电---中国证券市场走势持续暗淡,监管层频繁出台多项措施扶助券商等主要参与者.中国证监会日前正式出台放宽券商自营范围,以及净资本管理管理等规定.中证报周一引述分析人士指出,净资本方面的新规将给券商释放更多用于创新业务的资金.

证券公司除自营获准可投资金融衍生品等外,风险资本计算标准等涉及券商净资本管理的放宽更引人注目.尤其是针对股票和固定收益投资的扣减比例有所下降.

第一财经日报指出,七个月内证监会两次下调风险资本计算标准.在市场筑底阶段,监管层的逆周期操作意在放松券商开展自营、资管和各项创新业务的净资本束缚,同时也为优势券商增加杠杆创造了条件.

证监会发布的关于调整证券公司净资本计算标准的规定显示,在金融资产的风险调整合计方面,上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股扣减比例由此前的10%降为5%;一般上市股票扣减比例由15%降为10%;证券投资基金扣减比例由2%降为1%;货币市场资金、国债、中央银行票据不再扣减.在其他资产项目的风险调整合计方面,融出资金扣减比例由5%降为2%.

第一财经日报称,今年以来,监管层提出的创新措施基本落实.每一项创新都需要粮草,都可能意味着券商经营杠杆的提升,而降低净资本消耗则是基本条件.

报导指出,目前来看券商创新业务主要集中在三个方向:买方业务创新、经纪业务转型和投行业务从单一首次公开发行(IPO)向并购、债券和场外市场拓展.

买方业务中,目前券商资管产品过于单一,亟须广度和深度的拓展;经纪业务方面,以融资融券为代表的信用交易和类似银行理财的现金管理已经显示出生命力.IPO市场疲软的同时,债市融资明显进步,但交易所债市仍然弱小,需要更多的制度建设和产品创新.(完)