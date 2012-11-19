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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 08:50 BJT

〔国际油市〕美国原油期货接近两周高位,因中东紧张局势加剧

路透首尔11月19日电---美国原油周一在亚洲市场盘初扩大涨势,因以色列再次空袭加沙地带以及巴勒斯坦进行火箭弹袭击,令人担忧紧张局势加剧或导致中东石油供应大面积中断.

0010GMT时,美国1月月原油期货CLc1涨0.76美元,报每桶87.68美元,为11月7日以来最高.

布兰特1月原油期货LCOc1升0.55美元,报每桶109.50美元.

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