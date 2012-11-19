〔中国互联网〕阿里巴巴集团拟投资新浪微博,入股比例约15%-20%--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月19日电---第一财经日报周一报导,中国最大电子商务公司阿里巴巴集团[ALIAB.UL]的拟投资入股新浪(SINA.O)微博,但不会控股,入股比例约在15%-20%.
报导引述阿里巴巴集团内部人士透露,阿里巴巴集团对新浪微博的投资洽谈已步入尾声,对新浪微博的估值为30亿美元.
一位新浪中层亦向该报证实,阿里巴巴与新浪微博的确就投资事宜进行过多次洽谈.
报导还援引一位资深媒体人士分析称,这一方面缘于新浪微博未来独立上市需要注入外部的战略投资;另一方面,在腾讯投资"美丽说"之后,新浪微博已成为阿里巴巴外部流量为数不多的可布局棋子.
阿里巴巴集团旗下拥有淘宝、支付宝、天猫等多个独立事业群.在最近一轮融资中,集团的估值已达400亿美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。