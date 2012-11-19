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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 09:02 BJT

〔芝加哥期市〕大豆合约微升,但仍距离五个月低点不远

路透悉尼11月19日电---美国大豆价格周一小升,但仍离上个交易日所及五个月低点不远,当时中国因需求疲软取消了60万吨大豆订单.

芝加哥期货交易所(CBOT)-1月大豆合约SF3升0.58%,报每蒲式耳13.91-1/4美元.该合约上周五下跌1.34%,触及6月22日来低点每蒲式耳13.72-1/4美元.

12月玉米合约CZ2升0.41%至每蒲式耳7.30美元,合约上日上涨0.8%.

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