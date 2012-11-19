《中国报摘》--其他报纸重要消息11月19日

**上海证券报**

--央行副行长潘功胜指出,从拨备覆盖率来看,中国银行业有足够的能力抵御可能的不良资产的产生.

--中集集团(000039.SZ)200039.SZ公告称,港交所将在公司B股转H股申请获得中国证监会核准后举行上市聆讯,预计最快时间为22日.

--光大证券(601788.SS)今日起开始向客户推出证券资金消费支付服务,客户可使用证券资金帐户进行购物消费.除光大证券外,国内多家券商在积极筹备各自的证券资金消费支付服务.

**第一财经日报**

--周日举行的2013年央视黄金资源广告招标会,实现预售总额158亿元人民币,去年为142亿元.

--中小企业股份转让系统总经理谢庚预计,该系统明年初或将正式运行.

--来自阿里巴巴集团[ALIAB.UL]的消息,该集团对新浪微博的投资洽谈已进入尾声,对新浪微博的估值为30亿美元.业内人士估计,阿里巴巴入股比例约在15-20%.

--广汇能源(600256.SS)公告称,控股子公司广汇石油对哈萨克斯坦斋桑油气项目追加逾6.89亿美元的投资.

--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)出售子公司长飞投资部分股权,转让预计将为中兴通讯增加4.5-8.5亿元投资收益.

**证券时报**

--国家统计局局长马建堂表示,过热过慢的经济增速都不利于结构调整,7%至8%的GDP增速更有利于经济结构调整.

--首批三家基金公司,即嘉实、工银瑞信和平安大华已获得设立特定客户资产管理业务子公司的核准.

**21世纪经济报 道**

--创维集团创始人和控股股东黄宏生表示,2015年公司销售目标达到500亿元,2020年为千亿元.

**金融时报**

--工银租赁专项资产管理计划即将通过审批,成为国内金融租赁企业首只获批发行的资产证券化产品.

**人民日报**

--国家发改委能源研究所所长助理高世宪表示,预计明年中国石油对外依存度将达60%左右.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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