《中国报摘》--其他报纸重要消息11月20日

**上海证券报**

--从中国橡胶工业协会获悉,大型轮胎企业酝酿建立共同稳定基金,旨在增强对天然橡胶定价权.

--东北证券(000686.SZ)拟以1亿元人民币价格增持东方基金管理公司18%股权,使其持股达到64%.

--首个券商分级集合理财产品--君得丰一号将于周四起发行,管理人为国泰君安资产管理公司.

**21世纪经济报 道**

--福建福清核电项目4号机组,广东阳江核电项目4号机组近日复工建设,这是中国在日本福岛核电事故后,首批获准开工建设新的核电机组.

--中国黄金集团对非洲巴里克黄金ABGL.L展开收购尽职调查,其聘请了美林、摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)作为其收购顾问.市场正期待中国黄金发出正式要约,收购巴里克黄金74%股份,此前预计报价39亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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