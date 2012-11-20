《中国报摘》--其他报纸重要消息11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--从中国橡胶工业协会获悉,大型轮胎企业酝酿建立共同稳定基金,旨在增强对天然橡胶定价权.
--东北证券(000686.SZ)拟以1亿元人民币价格增持东方基金管理公司18%股权,使其持股达到64%.
--首个券商分级集合理财产品--君得丰一号将于周四起发行,管理人为国泰君安资产管理公司.
**21世纪经济报 道**
--福建福清核电项目4号机组,广东阳江核电项目4号机组近日复工建设,这是中国在日本福岛核电事故后,首批获准开工建设新的核电机组.
--中国黄金集团对非洲巴里克黄金ABGL.L展开收购尽职调查,其聘请了美林、摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)作为其收购顾问.市场正期待中国黄金发出正式要约,收购巴里克黄金74%股份,此前预计报价39亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。