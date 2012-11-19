〔中港个股〕中兴通讯出售子公司股权,料获得至多8.5亿元投资收益

路透上海11月19日电---中国中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)上周六公告称,拟出售所持有的深圳市长飞投资公司部分股权予两家公司,预计获得4.5-8.5亿元人民币的投资收益.中兴通讯香港子公司还将认购其中一位买家的股份及可换股债券.

公告显示,中兴通讯先向长飞投资其他股东购买该公司5.6162%股权,股份比例增至81%.随后其向建设银行(0939.HK)(601939.SS)旗下建银国际(深圳)投资公司和中国全通(0633.HK)子公司分别出售长飞投资30%和51%股权,交易价格分别为4.8亿元和8.16亿元,均以长飞投资2011年净利的10.5倍为作价依据.

中国全通将在2014年4月底前,分四期支付股权转让款项.同时,中兴通讯香港子公司将认购中国全通1.12亿股股份,股价认购价格为1.8港元;以及本金为2.015亿港元、年息10%的可转股债券,期限为两年,转股价为2.2港元.

中兴通讯指出,出售长飞投资股权有利于集中力量,专注主业,符合公司战略发展需要.出售所获资金,用于补充营运资金,支持主营业务发展.而认购中国全通股份及债券,有利于加强中兴通讯和中国全通在通讯市场与政企网市场的战略合作关系.

中兴通讯A股上周五收报7.99元,过去一个月累计下跌11.71%.(完)