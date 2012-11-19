〔中国能源〕碳交易应以现货为主,同时开展碳期货研究--证监会副主席

路透上海11月19日电---中国证监会副主席姜洋称,中国碳交易市场应以现货交易为主,同时开展碳期货的可行性研究,并争取人民币在国际碳排放交易中更大程度地发挥作用.

中国证券报周一引述他指出,建立碳交易市场是中国经济发展的内在要求,应有序推进多层次碳排放交易市场体系的建设.证监会和发改委正在研究碳排放交易市场的顶层设计.

他表示,2005年《京都议定书》生效当年,欧洲市场就同时推出了碳期货和碳现货交易,且发展迅速.但中国碳交易试点刚刚起步,碳排放权登记注册系统正在建设,排放权核定核查的第三方审定机构需要时间培育和发展.因此中国应以现货交易为主,同时开展碳期货的可行性研究.

姜洋提出,目前国际碳市场中,银行、基金等金融机构是跨国碳交易的主要组织者,在欧美碳交易市场中,金融机构也是市场重要的参与者.因此,在中国碳交易市场的发展过程中,也应认真研究金融机构可发挥的作用.

同时,碳交易的货币化程度越来越高,目前欧元是碳交易的主要计价结算货币,应积极研究发展人民币作为碳交易的计价结算货币,争取人民币在国际碳排放交易中更大程度地发挥作用.

此前工商银行(601398.SS)(1398.HK)曾推出碳金融合约交易业务,有助提高国内节能环保企业在国际碳排放权交易中的议价能力.

碳交易是为促进全球温室气体减排,减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制.此前通过的《京都议定书》,把市场机制作为解决二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径,即把二氧化碳排放权作为一种商品,从而形成了二氧化碳排放权的交易,简称碳交易.

碳交易基本原理是:合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额,买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标.在六种被要求排减的温室气体中,二氧化碳(CO2)为最大宗,所以这种交易以每吨二氧化碳当量(tCO2e)为计算单位,所以通称为"碳交易",其交易市场称为碳市场(Carbon Market).(完)