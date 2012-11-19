〔中国金融〕首只金融租赁ABS产品即将面市,优先级规模约16亿元--报载

路透北京11月19日电---中国金融时报周一报导称,工银租赁专项资产管理计划即将通过审批,将成为国内金融租赁企业首只获批发行的资产证券化(ABS)产品,该产品的优先级规模约16亿元人民币,加权平均期限1.36年,债项评级AAA.

报导称,该产品以工银租赁现有租赁资产中优选的九笔融资租赁款收益权为基础资产,涵盖航空、航运、轨道交通、物流等行业.

报导援引产品管理人中信证券透露,得益于工银租赁几年来坚持的"大项目、大客户、大市场"发展战略及其谨慎稳健的运营特色,资产质量之优也创下以往案例记录.

工银租赁表示,产品获批后,公司将依据有关规定择机完成发行."工银租赁专项资产管理计划"被视为金融租赁业开拓融资渠道的破冰之举,意味着金融租赁公司通过公开资本市场融资通道的开启,开创了金融租赁业资产证券化的先河.

工银租赁为中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下公司,是中国第一家开业的银行系租赁公司,预计到2012年年末,工银租赁境内外总资产将达1,200亿元.(完)