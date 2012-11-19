《投资焦点》多头进入冬眠期,美国财政悬崖取代欧元危机成为最大风险

路透伦敦11月16日电---全球市场经历了继2011年末欧元区危机那段黑暗时期之后最长的连跌走势,显示出即便是危机过后数年,投资者也不愿相信持续复苏.

MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS周五创下连续八天跌势,为一年来首次.全球所有风险资产相关板块尽数回落,回调走势也相差无几.

而就在这八天前的11月7日美国才公布了大选结果,傻子也能看出当前市场主要的忧虑是什么.

看起来各类投资者在今年余下时间内都将全神贯注地等待奥巴马总统与共和党控制的众议院就避免"财政悬崖"进行的角力结果.

倘若有人对市场主要风险的变动趋势还存在疑虑的话,美银美林的调查能够很好解答这个问题.美银美林本周最新的投资基金调查显示,54%的受访者认为全球面临的最大风险来源于日益迫近的美国自动加税和节支威胁,人数比例是将欧元危机当成最大风险的两倍多.

二者的位置在9月调查中互换,此前17个月间受访者一直认为最大的威胁是欧元区.

但是,大选结果与大多数人数月来的预期相符,财政悬崖的根本状况基本未变,大型基金也几乎全都预计无论如何都会有一些解决方案出台.因此,人们为何要等到大选后才抛售股票,可能只是让人有点奇怪.

至少这还提出了一个问题,即在消化未来风险方面,市场效率到底有多高.巴克莱等机构的一些策略师表示,等待两党在大选后的谈判中表明立场十分重要,同时据此推算出跌落财政悬崖的机率也很重要.

不过,市场突然恐慌可能更多的是因为临近年末,而非华府消息.套用英国央行总裁金恩本周对经济的描述--随着危机爆发,当局采取了应对之策,但市场仍动荡了约两年时间,不过还是像潜在经济那样"曲折前进".

今年资产市场看来相当亮眼,11月之前几乎所有资产均录得年内涨幅,但在各基金倚靠2012年胜利交易而取得获利之际,资产涨势却有被抹去之虞.

今年还剩一个月多一点的时间,美国股市年内涨幅已从年中的两位数高位降至不到8%,德国股市年内涨幅也自逾25%减少至百分之十几.MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF涨幅亦降至10%,2月时曾达近20%.

欲浏览美国经济意外指数和企业获利相关图表,请点击:(link.reuters.com/vaq87s)

欲浏览美国和欧元区经济意外指数对比图表,请点击:(link.reuters.com/muw85s)

欲浏览2011年以来各类资产表现相关图表,请点击:(link.reuters.com/wuv93t)

欲浏览2012年各类资产表现相关图表,请点击:(link.reuters.com/muc46s)

**剩余涨幅**

考虑到当前经济形势,剩余涨幅仍相当可观,因此在美国方面没有取得任何突破性进展的情形下,不难理解这些资产获利持续面临获利了结的诱惑.

例如,硬货币新兴市场债券11EMJ和全球高收益债券仍都上涨逾15%.

事实上,在走势由央行货币刺激主导的一年里,除了软商品大跌近20%外,投资什么都很难亏钱.所谓的避险资产和风险较高资产双双走升,其中现货金XAU=仍涨10%,美国10年期公债亦涨逾5%.

但随着全球经济仍然放缓,欧洲主要经济体和日本经济要么停滞要么衰退,这些市场的动向都只是货币幻觉而已吗?

两年来欧元区主权债及美国财政担忧之下的净资产走势,提供我们一个观察的角度.

自2010年底以来,发达市场股票实际变动非常小,总回报率仅有3%.美元也是如此.新兴市场股市表现更差,两年的净亏损比率仍超过10%.

大赢家全部是货币政策敏感类资产或避险资产.黄金、石油、美国公债、德债、企业及新兴市场债券上涨约15-25%.

除黄金和石油以外,铜和软性商品等其他受需求带动的大宗商品重挫10-30%.

因此,如果在每个关键时刻都出台货币举措,那么美国财政悬崖甚至欧债危机的重要性会有多大?

察看今年走势的一个方式,则是观察代表经济数据较预期乐观程度的花旗经济意外指数,该指数今年跳升,即便类似的欧洲指标再度下滑.

不过美股并未遵循这一领先指标,在往常似乎都会随之变动的情形下,实际上过去两周却呈反向走势.

那么是财政悬崖因素在影响走势吗?如果触发财政悬崖,会拖累宏观数据吗?财报季受税收不确定性冲击而表现疲弱,是否意味着在最终达成协议之际,至少会有一些被抑制的需求将得到释放?

随着多头而非空头在为今年的冬眠做准备,或许长期悲观者有了答案.

很多悲观者认为,宏观数据和政策环境只不过掩盖了另一种形式的悬崖.

"尽管经济有着诸多正面的意外,但获利呈现节节败退,"法国兴业银行的Albert Edwards表示,"这不是市场担忧迫在眉睫的财政悬崖,而我们已跌落实际的获利悬崖."

汤森路透的数据显示,第三季标普500家企业的获利较上年同期持平,略优于预期中的三年来首次下滑.

但Edwards认为,下调获利预估的速度意味着我们已经陷入获利衰退.利润率明年达到12%的预估很乐观,而就像2008年的状况一样,经济数据也会跟进下调.

"预计新年只会带来失望."(完)