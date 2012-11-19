〔中国个股〕中集集团料香港联交所最快周四对其B转H举行上市聆讯

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月19日电---中国首个尝试B股转H股的中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ周一公告称,预计香港联交所最快将于周四(22日)举行上市聆讯,审议公司B股转换上市地,并以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易的申请.
公告指出,上述聆讯安排的前提是公司需要先获得中国证监会对于公司"B转H"计划的核准.
公告称,在公司收到香港联交所批准文件后,将向深交所申请公司B股停牌,停牌前一个交易日为公司B股最后交易日.此后公司将进行现金选择权派发和行权申报阶段,不再交易.现金选择权实施后,公司将向深交所申请B股摘牌.
公告指出,为确保投资者在B股最后停牌前有充分交易权利,公司A,B股在聆讯期间不停牌.
中集集团目前同时在深交所的A股和B股市场上市,此次转板涉及14.30亿股,但不会新募资本.公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权,每股9.83港元.
中集B股交易一直处于极度不活跃状态,公司认为,通过实施本方案后实现在香港上市流通,有利于提升公司的知名度,推进公司的国际化进程,同时境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台,有利于公司参与境外资本运作.
中集B股周一开盘报9.66港元,涨0.03港元.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。