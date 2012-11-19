〔中国个股〕中集集团料香港联交所最快周四对其B转H举行上市聆讯

路透上海11月19日电---中国首个尝试B股转H股的中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ周一公告称,预计香港联交所最快将于周四(22日)举行上市聆讯,审议公司B股转换上市地,并以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易的申请.

公告指出,上述聆讯安排的前提是公司需要先获得中国证监会对于公司"B转H"计划的核准.

公告称,在公司收到香港联交所批准文件后,将向深交所申请公司B股停牌,停牌前一个交易日为公司B股最后交易日.此后公司将进行现金选择权派发和行权申报阶段,不再交易.现金选择权实施后,公司将向深交所申请B股摘牌.

公告指出,为确保投资者在B股最后停牌前有充分交易权利,公司A,B股在聆讯期间不停牌.

中集集团目前同时在深交所的A股和B股市场上市,此次转板涉及14.30亿股,但不会新募资本.公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权,每股9.83港元.

中集B股交易一直处于极度不活跃状态,公司认为,通过实施本方案后实现在香港上市流通,有利于提升公司的知名度,推进公司的国际化进程,同时境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台,有利于公司参与境外资本运作.

中集B股周一开盘报9.66港元,涨0.03港元.(完)