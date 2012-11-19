〔金属期市〕LME期铜上扬,受对美国化解财政问题的期望推动

路透新加坡11月19日电---伦敦期铜周一上扬近1%,因交易商预期中国本周将公布的数据料显示经济出现新的回暖迹象,对美国议员将能设法避免财政悬崖的期望亦提振冒险意愿.

截至0118GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.97%,至每吨7,678.75美元,收复前一日的小幅跌幅,期铜上日亦实现10月7日以来首次周线上涨,9月期间的涨幅曾一度超过10%,但之后回吐涨幅,目前年内迄今只上涨了1%.