LVMH手表和珠宝部门负责人称明年将提价

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马11月16日电---法国LVMH集团(LVMH.PA)手表和珠宝部门负责人Francesco Trapani周五表示，2013年该部门将提价，幅度与今年相当或低于今年，因钻石和黄金成本回落。
Trapani还指出，夏季过后中国销量略有提升，但是中国奢侈品市场仍颇具挑战。
“金价过去大幅上涨，不过最终相当稳定。钻石价格甚至跌了一些。我们预计明年会提价，但是幅度不会很大，”Trapani说道。
Trapani称，过去四到六周，中国销量有所上升，夏季销量较为疲软。他并表示，欧洲销量将继续受欧元区危机困扰。
“我们仍在利用大量的游客需求。中国有些问题，直到一年前还在蓬勃发展，目前正在放缓。”
“欧洲一些市场可能变得比现在更差，”Trapani说道。
Trapani指出，对于他的部门来说，巴西将比印度更为重要，印度进口关税高企导致贸易放缓。（完）
--编译：李富强;发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。