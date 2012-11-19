LVMH手表和珠宝部门负责人称明年将提价

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马11月16日电---法国LVMH集团(LVMH.PA)手表和珠宝部门负责人Francesco Trapani周五表示，2013年该部门将提价，幅度与今年相当或低于今年，因钻石和黄金成本回落。

Trapani还指出，夏季过后中国销量略有提升，但是中国奢侈品市场仍颇具挑战。

“金价过去大幅上涨，不过最终相当稳定。钻石价格甚至跌了一些。我们预计明年会提价，但是幅度不会很大，”Trapani说道。

Trapani称，过去四到六周，中国销量有所上升，夏季销量较为疲软。他并表示，欧洲销量将继续受欧元区危机困扰。

“我们仍在利用大量的游客需求。中国有些问题，直到一年前还在蓬勃发展，目前正在放缓。”

“欧洲一些市场可能变得比现在更差，”Trapani说道。

Trapani指出，对于他的部门来说，巴西将比印度更为重要，印度进口关税高企导致贸易放缓。（完）