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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 10:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月19日-11月26日

路透11月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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11/19 1630 美国 13周和26周期国库券

11/19 1250 法国 BTF国库券

11/20 西班牙 12个月和18个月期国库券

11/20 1630 美国 四周期国库券

11/20 英国 传统公债

11/21 1800 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)

11/21 0700 德国 40亿欧元2022年9月4日到期,票息为1.50%的公债

11/21 0830 葡萄牙 17.5-20亿欧元国库券,到期日分别为2013年2月22日、5月17日及2014年5月23日

11/22 西班牙 Obligaciones债券

11/26 1630 美国 13周和26周期国库券

11/26 0700 德国 30亿欧元2013年11月27日到期的12月期Bubill

11/26 1250 法国 BTF国库券标售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 于春红

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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