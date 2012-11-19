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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 10:25 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元技术指标暗示处于盘整格局

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* 上周五呈现内移日交投,成为今日推动亚洲市场的因素

* 风险偏好反弹,标准普尔500指数期货上升0.93%

* 欧元/澳元在窄幅区间内交投,因澳元走强而略微趋软

* 动能指标与波林格区间收窄,说明欧元/澳元正处于盘整

* 五日移动均值1.2288与1.2350附近的卖单分别带来支撑和阻力

* 相关图表:(link.reuters.com/taz93t)(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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