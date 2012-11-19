〔新债招标〕中国国家电网七年固息债利率4.80%,10年5.00%--业内人士

路透上海11月19日电---业内人士周一透露,中国国家电网公司上午在银行间债市招标发行的七年期固息企业债中标利率为4.80%,10年期品种中标利率为5.00%.

本次国家电网企业债发行总额100亿元人民币,七年和10年各半,其中七年期品种的招标利率区间为4.15%-5.15%;10年期品种利率区间为4.40%-5.40%.

该期债牵头主承销商为中金公司和英大证券.大公国际资信评估对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA;11月20日-11月21日为分销期,缴款截止时间为11月21日.

是次债券所募资金中,其中60亿元用于皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程(浙江)等八个项目,20亿元用于补充运营资金,20亿元用于偿还贷款.

截至本期债券发行前,国家电网已发行未兑付的企业债券余额为1,711.67亿元;已发行未兑付的中期票据余额为1,100亿元,以及短期融资券(含超短融)400亿元.(完)