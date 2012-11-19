〔新债招标〕中国国家电网七年固息债利率4.80%,10年5.00%--业内人士

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月19日电---业内人士周一透露,中国国家电网公司上午在银行间债市招标发行的七年期固息企业债中标利率为4.80%,10年期品种中标利率为5.00%.
本次国家电网企业债发行总额100亿元人民币,七年和10年各半,其中七年期品种的招标利率区间为4.15%-5.15%;10年期品种利率区间为4.40%-5.40%.
该期债牵头主承销商为中金公司和英大证券.大公国际资信评估对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA;11月20日-11月21日为分销期,缴款截止时间为11月21日.
是次债券所募资金中,其中60亿元用于皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程(浙江)等八个项目,20亿元用于补充运营资金,20亿元用于偿还贷款.
截至本期债券发行前,国家电网已发行未兑付的企业债券余额为1,711.67亿元;已发行未兑付的中期票据余额为1,100亿元,以及短期融资券(含超短融)400亿元.(完)
--发稿 徐永/边竞; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。