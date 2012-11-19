《中国公司债发行日程表》--11月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ================================================================================================= 招金矿业 至多12 12 5 4.99% 瑞银证券 AA+ 11/16-11/20 ( 1818.HK ) 德邦证券 一创摩根 (招金集团提供担保) ================================================================================================= 交运股份 至多8 8 5 5.05% 国泰君安 AA+ 11/16-11/20 ( 600676.SS ) (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,交运集团提供担保) ================================================================================================= 合兴包装 至多3 3 5 6.25% 华林证券 AA 11/16-11/20 ( 002228.SZ ) (第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,新疆兴汇聚提供担保) ================================================================================================= 亚夏汽车 至多2.6 2.6 5 *6.88% 银河证券 AA- 11/19-11/20 ( 002607.SZ ) (第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,安徽亚夏实业股份公司提供担保) ================================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 林疏影; 审校 曹巍浩