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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 10:52 BJT

〔中国基金〕QFII A股基金10月平均跌1.31%,逊于国内股票型基金--理柏

路透上海11月19日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,10月整体平均业绩下跌1.31%,今年以来平均业绩累计亏损4.39%,均逊于国内股票型基金.

根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小跌0.46%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升6.14%,明显优于国内股票基金.国内股票型基金10月平均下跌0.92%.

中国各分类基金10月业绩表现仍是分化格局,医药和医疗保健股票基金上月平均扬升2.18%,最为强势.今年以来,医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达15.41%,中小盘基金今年以来平均下跌1.77%,表现最差.

沪综指.SSEC10月下跌0.83%,今年以来该指数回落5.94%,在所有主要亚太市场中继续敬陪末座.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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