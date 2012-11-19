〔中国债市动态〕利率债收益率小幅走跌,宽资金不改及海外避险情绪抬头

路透北京11月19日电---中国银行间债市周一早盘利率债走暖.宽资金不改,令机构对未来流动性持稳的预期更增信心,加之最近美国"财政悬崖"等带来的忧虑推动海外避险情绪有所升温,多重利好作用下,国债等流动性较好的券种受到青睐.

"买盘比较凶,(交投以)国债为主,(收益率)下了1-2个点吧."上海一外资银行交易员称,最近因为欧美股市比较疲软,海外资金风险偏好有所下降,致部分客盘流入.

对于短期现券走势,华中一银行交易员表示,短期资金面有望持稳是当前市场中的主流观点,在这样的背景下,考虑部分机构要为明年的交易未雨绸缪,或有一些配置资金流入市场,料利率债仍有走暖空间.

中国银行间资金市场周一早盘隔夜加权利率tCN1DRP=CFXS下行,而七天期品种反弹约30个基点(bp).不过交易员指出,目前流动性整体宽松态势未改,资金供求仍较为均衡.[CN/CN]

剩余期限约2.4328年的固息国债120007券最新双边报价对应收益率tCN120007=CFXM为3.0400%/3.0301%,上日尾盘为3.0520%/3.0450%;剩余期限约6.80年的固息国债120016券最新双边报价对应收益率tCN120016=CFXM为3.3930%/3.3850%,上日尾盘为3.4100%/3.3950%.

欧洲股市收在三个半月低位,且录得自9月底来表现最差的一周,因投资人仍然忧虑美国财政政策前景及欧债危机.[.EUCN]美国股市上周五虽然收高,但当日涨势不足以弥补周线下跌.[.NCN](完)