中美联合破获假冒奢侈品箱包案

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月19日电---新华社报导称，中国警方联手美国移民海关执法局，逮捕了涉嫌生产和出口假冒国际品牌的73人，涉及品牌包括爱马仕(HRMS.PA)、LVMH(LVMH.PA)旗下的路易威登和Coach(COH.N)。
新华社周日晚间援引公安部一份声明报导称，警方还缴获假冒箱包2万多个，捣毁制假售假窝点37个。
据悉，查明该团伙累计制售各种假冒名牌箱包96万余个。
报导称，广东省官员今年1月开始对该团伙展开侦查。
“公安部即通过已建立的双边警务合作渠道向美国移民海关执法局通报案件线索，商请美方开展联合调查。”
新华社称，警方随后在福建、安徽等地发现其他生产加工窝点。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。