《交易视点》中国经济、政策及资金面持稳,债市续演弱市震荡--中信证券

路透北京11月20日电---中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，10月房价上涨压力仍在，短期内放松房地产调控政策及大幅放松货币政策的可能性都较低，而宏观流动性扩张亦不明显，短期内基本面、资金面及政策面均将基本保持“平稳”的态势。在一级市场支撑下，预计月内利率产品市场将延续弱市震荡的格局。

具体到现券策略上，交易型机构可保持当前利率产品仓位，并继续在3-5年左右的利率品种上进行波段操作，风险偏好较低的交易型机构则可对前期介入的中长期国债逐步获利了结。对配置型机构而言，可继续配置中长期金融债及超长期国债，并积极参与一级市场投标。

**宏观流动性较为平稳**

10月份M2季调环比折年率从9月份的26.4%下降至10月份的11%。新增信贷规模仅有5052亿，低于市场预期。但由于信托贷款和企业债券融资的规模保持在较高水平，10月份社会融资总规模达到了1.29万亿，处于1-10月份的均值水平附近。

总体来看，尽管在稳增长政策的基调下，社会融资总规模有所增长，但货币政策仍较稳健，宏观流动性扩张并不明显，因此经济增长显着回升的可能性仍然较小，短期内经济仍将延续弱复苏的态势。

**房价延续小幅上涨趋势**

10月份全国70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市数上升至35个，比9月份增加了4个。

总体来看，8月份后房价普涨的势头得到了一定的遏制，但房价上涨的城市数仍然较多。尽管房价的平均环比涨幅较小，但房价上涨的压力仍然存在。

因此，短期内放松房地产调控政策以及大幅放松货币政策的可能性都较低。

**市场研判**

尽管10月份外汇占款仅新增216亿元，但外生流动性整体趋于好转的局面并未发生变化，同时考虑到11月份是财政存款投放期，预计月内资金面将继续保持宽松，7天回购利率将维持在3%附近。

此外，当前“弱增长、温和通胀”的基本面状况未发生改变，短期内基本面、资金面及政策面均将基本保持“平稳”的态势。在一级市场支撑下，预计月内利率产品市场将延续弱市震荡的格局，收益率大幅向上突破的概率不大，但下行空间也比较有限，且二级市场交易情绪在多数时间仍将显得犹豫。

因此，我们认为，在经过前期的市场小幅上涨之后，短期内资本利得对持有期回报的贡献可能相对有限。

具体到现券策略上，继续建议交易型机构保持当前的利率产品仓位，并继续在3-5年左右的利率品种上进行波段操作，风险偏好较低的交易型机构则可对前期介入的中长期国债逐步获利了结。

对配置型机构而言，从国债的期限利差来看，目前超长期品种仍具备一定的配置价值，同时中长期金融债隐含税率也高于长期均值水平；可继续配置中长期金融债及超长期国债，并积极参与一级市场投标。(完)

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