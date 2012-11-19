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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 11:28 BJT

〔中国新债〕国家电网下周一将发行200亿元中期票据,期限五年

路透上海11月19日电---中国国家电网公司周一公告称,将于下周一(26日)在银行间债市簿记建档发行今年第四期
200亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  国家电网公司  200       200      5   11/26簿记建档   建设银行     AAA      11/27      11/28
                                                       工商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

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