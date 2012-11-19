〔中国新债〕宁波银行周四将发至多30亿元次级债,含10年和15年期

路透上海11月19日电---中国宁波银行股份有限公司(002142.SZ)周一公告称,将于周四(22日),在银行间债市簿记建档发行至多30亿元人民币固息次级债,含10年和15年期,用于补充附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告显示,10年品种计划发行规模为10亿元,并附第五年末发行人提前赎回权;15年品种计划发行规模为20亿元,并附第10年末发行人提前赎回权.本期债并引入回拨机制,发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨.

该期债主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),经中诚信国际信用评级有限公司评定,该期债信用级别为AA级,发行人主体评级为AA+级.起息日和缴款日同为11月26日,发行期限为11月22日-26日.

本期发行次级债券募集资金将用于补充附属资本,提升资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力.

宁波银行周一早盘收报8.88元,涨0.03元,或0.34%,过去一个月下滑3.60%.(完)

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