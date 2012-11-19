〔中国新债〕宁波银行周四将发至多30亿元次级债,含10年和15年期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月19日电---中国宁波银行股份有限公司(002142.SZ)周一公告称,将于周四(22日),在银行间债市簿记建档发行至多30亿元人民币固息次级债,含10年和15年期,用于补充附属资本.
刊登在中国债券信息网的公告显示,10年品种计划发行规模为10亿元,并附第五年末发行人提前赎回权;15年品种计划发行规模为20亿元,并附第10年末发行人提前赎回权.本期债并引入回拨机制,发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨.
该期债主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),经中诚信国际信用评级有限公司评定,该期债信用级别为AA级,发行人主体评级为AA+级.起息日和缴款日同为11月26日,发行期限为11月22日-26日.
本期发行次级债券募集资金将用于补充附属资本,提升资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力.
宁波银行周一早盘收报8.88元,涨0.03元,或0.34%,过去一个月下滑3.60%.(完)
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。