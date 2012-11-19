〔中国货币市场〕隔夜回购走低七天反弹,但流动性整体宽松态势未改

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月19日电---中国银行间资金市场周一早盘隔夜加权利率tCN1DRP=CFXS下行,而七天期品种反弹约30个基点(bp).不过交易员指出,目前流动性整体宽松态势未改,资金供求仍较为均衡.
至于隔夜和七天扩至逾100个bp的过大点差能否维持,交易员认为,这要看未来公开市场逆回购续操作规模而定.当然也不排除今日七天回购利率的涨势,是有机构担心明日逆回购操作减量而中标利率维持高位,二级市场回购利率有理由向其靠拢所致.
上海一银行交易员称,"今天资金还是比较均衡的,没见到有什么变化."
她并指出,本周仍有逾2,000亿元逆回购到期,但资金面的相对宽松,或令明日央行续操作有所减量.加之市场对七天逆回购利率持稳在3.35%预期仍强,因此可能影响部分机构对二级市场七天期回购利率定位.
一般来说,据交易员经验,资金市场隔夜和七天期回购利率点差维持在50-80bp算是正常,过小或超过100个bp则维持时间可能有限.
据统计,本周公开市场将有2,420亿元的逆回购到期,及150亿元的央票到期.不考虑新的操作,二者简单加减,意味着将有2,270亿元的资金将被收回;另外,本周央行公开市场一级交易商仍可继续上报包括七天、14天、28天期在内的逆回购需求,以及近期一直仅报未做的28天和91天两种正回购需求.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1644 2.2780 -11.36
七天CN7DRP=CFXS 3.2098 2.9044 +30.54
14天CN14DRP=CFXS 3.4345 3.4436 -0.91
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--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。