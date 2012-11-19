〔中国货币市场〕隔夜回购走低七天反弹,但流动性整体宽松态势未改(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月19日电---中国银行间资金市场周一早盘隔夜加权利率tCN1DRP=CFXS下行,而七天期品种反弹约30个基点(bp).不过交易员指出,目前流动性整体宽松态势未改,资金供求仍较为均衡.

至于隔夜和七天扩至逾100个bp的过大点差能否维持,交易员认为,这要看未来公开市场逆回购续操作规模而定.当然也不排除今日七天回购利率的涨势,是有机构担心明日逆回购操作减量而中标利率维持高位,二级市场回购利率有理由向其靠拢所致.

上海一银行交易员称,"今天资金还是比较均衡的,没见到有什么变化."

她并指出,本周仍有逾2,000亿元逆回购到期,但资金面的相对宽松,或令明日央行续操作有所减量.加之市场对七天逆回购利率持稳在3.35%预期仍强,因此可能影响部分机构对二级市场七天期回购利率定位.

一般来说,据交易员经验,资金市场隔夜和七天期回购利率点差维持在50-80bp算是正常,过小或超过100个bp则维持时间可能有限.

据统计,本周公开市场将有2,420亿元的逆回购到期,及150亿元的央票到期.不考虑新的操作,二者简单加减,意味着将有2,270亿元的资金将被收回;另外,本周央行公开市场一级交易商仍可继续上报包括七天、14天、28天期在内的逆回购需求,以及近期一直仅报未做的28天和91天两种正回购需求.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

===============================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1638 2.2780 -11.42

七天CN7DRP=CFXS 3.2093 2.9044 +30.49

14天CN14DRP=CFXS 3.4348 3.4436 -0.88

---------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9050 2.7100 -0.91

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8600 2.6100 +25.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0050 2.8000 +20.50

---------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.1700 2.3100 -14.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2300 2.9300 +30.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4700 3.4700 +0.00

---------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.1540 2.2775 -12.35

七天SHICNYSWD= 3.2042 2.9075 +29.67

三个月SHICNY3MD= 3.7839 3.7777 +0.62

===============================================================(完)