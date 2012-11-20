《交易视点》中国中低评级信用债市场仍将相对活跃--中信证券

路透北京11月20日电---中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，当前短融收益率和利差水平仍然相对合理，而中低评级中票在风险偏好上升环境的表现可能仍将略好于高等级品种。

此外,投资者倾向于通过高票息+杠杆策略来提高城投债的收益率水平，而在政府救助预期仍强及资金面尚可情况下，以城投债为代表的中低评级券种备受市场青睐。但考虑到信用利差继续收窄的空间已相对有限，投资者对于城投债的投资应渐趋谨慎。

**资金面相对宽松,短融估值仍相对合理**

10月较低的新增外汇占款和财政存款的季节性上升，可以在一定程度上对10月下旬相对趋紧的资金面进行解释。

从未来趋势看，考虑到人民币升值的趋势将延续一段时间，外汇占款可能将有实质性的回升，继续维持如10月份低水平的概率较低，这对于资金面将是较为有利的支撑，同时由于年末是财政存款投放窗口，以及央行逆回购操作的维持，资金面仍将维持相对宽松的状态。

因此对于短融来说，当前收益率和利差水平仍然相对合理，投资者可根据自身的风险偏好进行一定的配置。

**中低评级中票表现可能略好于高等级**

对于中票市场，考虑到国内经济弱增长、低通胀的局面基本在市场预期之内，而流动性状况在外汇占款、财政存款及央行公开市场操作的支撑下也难以出现大幅波动，整体来说，市场所面临的风险依然相对有限；

另外，同样需要关注欧美等市场波动带来的影响，不论是美国财政悬崖问题，还是欧债问题仍然具有明显的不确定性，这将在很大程度上抑制外需反弹和国内经济企稳回升的进程，对于债券市场来说却是相对有利的外部基本面环境。

具体到各类中票品种，在市场对于信用风险反应相对钝化的背景下，近期以AA为代表中低评级品种表现相对较好，AA与AAA之间的等级信用利差有一定程度收窄。

从未来看，考虑到近期利率产品收益率已有震荡下行，AAA评级市场有望跟随利率产品震荡走强，而中低评级品种在风险偏好上升的环境中，其表现可能仍将略好于高等级品种。

**中低评级城投债成交仍十分活跃**

上周中低评级城投债成交仍然十分活跃，可能是由于对弱增长、低通胀的经济基本面较为一致的预期，市场投资者认为难以通过波段操作策略获取相对高额收益，从而更倾向于高票息+杠杆来提高收益率水平，同时在政府救助预期仍然较强和资金面状况尚可的市场状况下，以城投债为代表的中低评级券种备受市场青睐。

从未来看，短期内经济基本面、资金面以及市场预期难以出现明显的逆转，因此城投债市场可能将仍保持相对活跃的状态，但是从收益率水平看，部分优质城投债5年期收益率已经低于6.0%的水平，接近AA中票收益率，利差水平较低。

从历史经验看，继续收窄的空间有限，这也限制了资质较差的城投债收益率的下行空间，而且考虑到城投债整体流动性较为一般的特点，如果市场预期有一定波动，其调整可能也较为迅速，因此我们仍然建议投资者对于城投债的投资逐渐趋于谨慎。

**个券点金**

上周共有86只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1359亿元。

短融中我们推荐12闽能源CP002、12大装备CP001、12粤温氏CP003、12蓝天CP001；

中票中我们推荐12成渝MTN2、12现代投MTN1、12地下集MTN1、12铜有色MTN1、12九龙江MTN2、12九龙江MTN3；企业债中我们推荐12芜湖新马债；

私募票据中我们推荐12宁沪高PPN003、12本钢PPN001、12神火PPN001、12常城建PPN002、12营口港PPN001、12天业PPN002、12九龙江PPN001。(完)

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