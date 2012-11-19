〔东京汇市〕日圆兑美元创七个月低位,因新政府或敦促央行祭出宽松举措

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 日圆兑美元触及4月末以来低点
* 一些人士认为日圆超卖,近期或企稳
* 但日圆中期或将维持疲态
路透新加坡/悉尼11月19日电---日圆兑美元周一触及七个月低位,对于下个月选举后日本新政府将施压日本央行祭出大规模货币刺激举措的预期,打压日圆.
美元/日圆JPY=在电子交易平台EBS上高见81.59日圆,为4月25日以来最高水位,最新报价为81.23日圆,较周五纽约市场尾盘跌0.2%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。