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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 12:35 BJT

〔东京汇市〕日圆兑美元创七个月低位,因新政府或敦促央行祭出宽松举措

* 日圆兑美元触及4月末以来低点

* 一些人士认为日圆超卖,近期或企稳

* 但日圆中期或将维持疲态

路透新加坡/悉尼11月19日电---日圆兑美元周一触及七个月低位,对于下个月选举后日本新政府将施压日本央行祭出大规模货币刺激举措的预期,打压日圆.

美元/日圆JPY=在电子交易平台EBS上高见81.59日圆,为4月25日以来最高水位,最新报价为81.23日圆,较周五纽约市场尾盘跌0.2%.

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