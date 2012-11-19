〔澳新汇市〕澳元兑日圆触及七个月高点,散户需求强劲

路透悉尼/惠灵顿11月19日电---澳元周一兑美元上扬,兑日圆则触及七个月高点,因对于日本当局将出台更多刺激措施的预期,令日圆全面承压. 澳元兑美元AUD=D4从稍早的1.0346升至1.0374,已自周五所及三周低位弹升近0.01美元. 新西兰元兑美元NZD=D4微涨至约0.8135美元,盘中在0.8119至0.8148之间窄幅波动.周五曾跌至两个半月低位0.8053美元.