〔中国汇市〕早盘再现涨停无视中间价连三天低开,结汇盘占据盘面

* 人民币早盘重陷涨停困局

* 中间价连续第三日回落

* 客盘结汇压力大,人民币强势未改

* 关注中间价走向给市场的指引

路透北京11月19日电---尽管上周五人民币中止此前连续13天触及涨停的走势,但人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘再现涨停,无视中间价连续第三天低开.市场人士强调,人民币强势的基本面并未改变;不过中间价是否持续地贬值,以及贬值的幅度将是观察重点.

交易员称,尽管上周四和周五客户询盘购汇的数量的确比较多,成交也比较多,其中有油盘和汽车盘的购汇,但今天看人民币的基本面没有改变,结汇盘力道强大将人民币推至涨停.

"感觉市场结汇蛮重的,上周四和五有购汇,但其实整个基本面还是没有改变,大家还是希望把美元换成人民币,结汇flow比较大,"上海一外资行交易员称.

北京时间12:19,人民币兑美元即期报6.2345元,上日收报6.2356元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2975元,上日中间价为6.2945元.

上海一大行交易员称,上周十八大闭幕后美元有所反弹,但本周看这种反弹势头似乎已经停止了;而从外汇占款看,央行的确没有进场干预,而是让市场自身通过价格来控制平衡,目前是市场博弈未来方向的关键时期.

上述交易员亦称,今天结汇占据强势的局面估计不大会逆转,今后中间价的走向将更为关键,要看中间价是否持续坚定地维持贬值,以及贬值的幅度如何,从而影响到市场预期的状况.

中国央行周五公布,10月末金融机构外汇占款余额为257,923.87亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加216亿元,较9月时1,306亿元大幅减少.[ID:nSB2104075]

东京汇市欧元/美元EUR=报1.2743美元,持稳于上周五纽约尾盘水准.而日圆兑美元周一触及近七个月来最低,因预期在下个月选举后日本当局将出台进一步刺激举措,这让本来收益率就已经很低的日圆更加缺乏吸引力.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3350/00,上日尾盘为6.3455.

北京时间12:24,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2325/65元,上一交易日尾盘报6.2410元.

人民币兑美元即期CNY=CFXS周五中止了此前连续13日触及涨停的势头,一度令市场猜测人民币强势走升势头或逆转.人民币自7月底逆转此前贬值走势以来已累计升值逾2.5%,而9月之后人民币升值更是呈加速势头.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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