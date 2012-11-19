〔国际油市〕布兰特原油升至109美元上方,中东局势升级引发供给忧虑

路透新加坡11月19日电---布兰特原油期货周一攀升至每桶109美元上方,因以色列和巴勒斯坦之间的紧张局势升级,引发市场对中东石油供应的忧虑.

投资者担心阿拉伯产油国可能会被卷入巴以冲突,从而损及该地区的石油供应.中东地区石油供应占全球总量的三分之一强.

0435GMT时,布兰特原油期货LCOc1上涨0.68美元至每桶109.63美元.美国原油CLc1亦升0.75美元至87.67美元,脱离日高87.68美元,后者亦为11月7日以来高位.