〔国际油市〕布兰特原油升至109美元上方,中东局势升级引发供给忧虑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月19日电---布兰特原油期货周一攀升至每桶109美元上方,因以色列和巴勒斯坦之间的紧张局势升级,引发市场对中东石油供应的忧虑.
投资者担心阿拉伯产油国可能会被卷入巴以冲突,从而损及该地区的石油供应.中东地区石油供应占全球总量的三分之一强.
0435GMT时,布兰特原油期货LCOc1上涨0.68美元至每桶109.63美元.美国原油CLc1亦升0.75美元至87.67美元,脱离日高87.68美元,后者亦为11月7日以来高位.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。