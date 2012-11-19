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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 13:47 BJT

〔东京美债〕公债价格下跌,促使指标收益率脱离两个月低位

路透东京11月19日电---美国公债周一在亚洲市场下跌,促使指标公债收益率(殖利率)脱离上周所及的两个月低位.外界憧憬本周就美国财政危机取得一些进展并对希腊发放更多救助金.

美国议员领袖周日表示,有信心达成协议避免"财政悬崖",即便他们增税并削减支出,可能令达成协议的难度加大.[ID:nSB2105523]

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