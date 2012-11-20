更正:****主要国家经济指标预测--11月20日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:11月20日瑞士贸易收支预估值有误,应为"顺差23.445亿瑞郎",非"顺差3.445亿瑞郎".)
路透11月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0300 日本央行利率决议 -- 0.10%
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差23.445 顺差20.15
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月17日当周 -- +0.7%
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 84 87.2
建筑许可年率 86.5 89
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 +0.5% +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月17日当周 -- +1.6%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -4.0% --
(未经调整,较上年同期) -12.8% --
工业销售(经季节调整,较前月) -4.2% --
(经工作日调整,较上年同期) -5.4% --
1500 美国成屋销售(万户) 10月 479 475
(变动率) +2.1% 持平
1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 46 41
(完)
--整理 许娜/蔡美珍;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。