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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 09:16 BJT

更正:****主要国家经济指标预测--11月20日****

(更正:11月20日瑞士贸易收支预估值有误,应为"顺差23.445亿瑞郎",非"顺差3.445亿瑞郎".)

路透11月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0300 日本央行利率决议 -- 0.10%

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差23.445 顺差20.15

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月17日当周 -- +0.7%

1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 84 87.2

建筑许可年率 86.5 89

1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 +0.5% +0.5%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月17日当周 -- +1.6%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -4.0% --

(未经调整,较上年同期) -12.8% --

工业销售(经季节调整,较前月) -4.2% --

(经工作日调整,较上年同期) -5.4% --

1500 美国成屋销售(万户) 10月 479 475

(变动率) +2.1% 持平

1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 46 41

(完)

--整理 许娜/蔡美珍;审校 王冠中

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