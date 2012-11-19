《汇市简讯》美元/日圆部分期权今日到期,部分期权障碍已被突破

0534GMT

* 美元/日圆在81.50的期权障碍于亚洲盘初被突破

* 在上方81.75和82.00也有期权障碍,该水准下方有阻力,上方则挂有停止单

* 今日到期的普通期权执行价位分别在79.50、80.00、80.90和81.00

* 澳元/日圆执行价在86.00的期权亦将到期,但目前澳元仍远低于该水准(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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