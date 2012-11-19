〔台湾股市〕微幅收低1.03点,受生技医疗股和宏达电跌势压制

路透台北11月19日电---台湾股市周一回吐稍早涨幅,收盘近持平,塑胶类指数.TPLI的涨幅被生技医疗类指数.TBII和宏达电(2498.TW)跌势抵销. 加权股价指数.TWII微幅收低1.03点至7,129.04点.今早开平盘后曾小幅走高. 电子类指数.TELI收低0.4%.宏达电跌2%.金融保险类指数.TFNI则小涨0.5%. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为530.87亿台币,上交易日为680.91亿. 台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超29.31亿台币,连续第四天卖超,累计卖超金额达153.47亿.[ID:nST0575961].(完) --编译 张若琪;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]