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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 14:10 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走升,欧元投资者遭到轧空

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* 欧元/美元在亚洲市场从1.2735开始上涨,升逾1.2750停止位,空头进行回补

* 在1.2790上方有更多停止位,但在1.2800上方的卖单更多

* 不过期权波动率偏低,说明欧元/美元可能继续在区间交投

* 盘初来自东京的欧元/美元需求提供支撑

* 欧元/日圆上行途中触发104.00上方的小型停止位,但之上的卖单仍在

* 许多市场人士仍伺机逢高抛售欧元.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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