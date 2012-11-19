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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数连四日走高至两个月高位,受惠货币宽松举措预期

路透东京11月19日电---日股日经指数周一连续第四日攀升,来到两个月高位,因市场愈发预期日本主要反对党将赢得下月大选,将加大对日本央行释出宽松货币举措的压力.

日经指数.N225收涨1.4%至9,153.20点,远超过200日移动均线水位9,074.29点,直逼下道阻力位9,200点.

东证股价指数.TOPX亦涨1.4%,报762.16点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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