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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 14:26 BJT

〔韩国股市〕收高,受逢低买盘提振

路透首尔11月19日电---韩国股市周一反弹,因投资者买入上周曾受重创的绩优股,同时市场期望美国能就财政问题达成协议,以避免美国经济陷入衰退.

科技权重股三星电子(005930.KS)上涨1.9%,美国年底购物季将于周五开始.而三星周日公布的数据显示,该公司第三季投资创十个季度以来最低.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.9%,报1,878.10点,为近两周来最大单日涨幅.(完)

--编译 侯向明;审校 张涛

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