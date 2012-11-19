〔中国股市〕沪综指收盘略升,基建板块反弹助大盘脱离近46个月低点

路透上海11月19日电---中国股市沪综指周一收市略涨.分析师指出,大盘延续上周的弱势,市场人气沉闷,白酒板块因媒体报导酒鬼酒(000799.SZ)存食品安全隐患而整体大跌,大盘午后一度跌破2,000点整数关口,创下近46个月新低,但在基建等板块反弹的支持下,大盘最终由跌转升.
沪综指.SSEC收报2,016.982点,涨2.257点,或0.11%,盘中最低至1,995.721点,是2009年2月2日以来最低纪录.上海A股今日成交360亿元人民币,较上日的367亿元略减.
"2,000点还是一个关键位置,若是彻底打破了,运行区间就下去了."信达证券研发中心副总经理刘景德指出,近期大盘还会在整数位置反复争夺,之后才能确定下一步方向.
水泥、建材等基建类股整体涨幅明显,海螺水泥(600585.SS)收报15.97元,涨2.5%.而白酒股跌幅居前,老白干酒(600559.SS)收盘跌停,五粮液(000858.SZ)跌幅亦超过5%.
有国内媒体报导酒鬼酒塑化剂超标,深交所周一公告称,有媒体报导了酒鬼酒尚未披露的信息,周一开市起该股临时停牌.
沪深300指数.CSI300收盘跌0.1%,报2,174.985点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,177点,涨0.05%,成交量为488,215手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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