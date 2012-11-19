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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 15:05 BJT

〔日本股市〕收高,市场预期大选后央行将继续放宽政策(更新版)

(新增细节)

* 日经指数和东证指数放量收高1.4%

* 本周可能出现获利了结--交易商

* 出口商类股上涨,日圆兑美元触及近七个月低位

* 日本烟草跳升至三个月高点,此前财务省称年底前不会卖出公司股票

路透东京11月19日电---日本股市日经指数周一连续第四天上扬,并触及两个月高位,因市场愈发认为日本最大反对党将赢得下月大选,将增加对日本央行释出宽松货币举措的压力.

自民党领导人安倍晋三呼吁日本央行进一步刺激经济,包括将利率下调至零或零以下,日圆走弱,而日本出口商类股上扬.

丰田汽车7203.、日产汽车(7201.T)和佳能(7751.T)涨幅在1.4-4.5%之间,此前这些个股因人们担心美国财政悬崖迫近和欧债危机而下跌.

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