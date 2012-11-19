〔日本股市〕收高,市场预期大选后央行将继续放宽政策(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 日经指数和东证指数放量收高1.4%
* 本周可能出现获利了结--交易商
* 出口商类股上涨,日圆兑美元触及近七个月低位
* 日本烟草跳升至三个月高点,此前财务省称年底前不会卖出公司股票
路透东京11月19日电---日本股市日经指数周一连续第四天上扬,并触及两个月高位,因市场愈发认为日本最大反对党将赢得下月大选,将增加对日本央行释出宽松货币举措的压力.
自民党领导人安倍晋三呼吁日本央行进一步刺激经济,包括将利率下调至零或零以下,日圆走弱,而日本出口商类股上扬.
丰田汽车7203.、日产汽车(7201.T)和佳能(7751.T)涨幅在1.4-4.5%之间,此前这些个股因人们担心美国财政悬崖迫近和欧债危机而下跌.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。