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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 15:14 BJT

〔标题新闻〕花旗今年将在全球范围裁撤300个销售和交易岗位,该部门现有雇员约1.7万人--WSJ

注:WSJ为华尔街日报简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N08Z1KA]

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