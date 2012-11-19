(重温稿)《台湾新债预测》30年公债101/8R得标利率料在1.69-1.71%,再创历史新低

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月19日电---路透调查显示,由于寿险业在不动产资金投资部位可能受限,且该档为今年最后一档长券,台湾周二将标售的30年期公债101/8RA01108R=TWO得标利率料将落在1.69-1.71%,续创历史新低纪录.
以下为交易员观点整理:
* 此为今年最后一档长券,且寿险业在不动产资金投资部位可能受限,将吸引寿险业者积极参与标售
* 发行量仅300亿台币,筹码面有利多方
* 101/8R公开发行前交易首现成交利率1.6990%,寿险业担心利率跌破1.70%的气氛转浓
* 大型寿险希望利率守住1.70%
* 30年长券非银行主要投资标的,寿险端较不担心这次银行抢筹码
以下为预测得标利率区间:
* 1.690-1.710%.最低预估在1.670%,最高在1.730%.
最新报价:
* 101/8R发行前交易期间今成交利率区间落在1.6985-1.6990%.
* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年8月标售的30年券101/8得标利率为1.7380%,此为该年期券标售以来的最低纪录.
以下为交易商对101/8R期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险1 1.680 1.700
大型寿险2 1.690 1.710
大型寿险3 1.690 1.710
大型寿险4 1.695 1.715
中型寿险1 1.670 1.700
中型寿险2 1.700 1.730
大型金融机构 1.690 1.720
金控银行1 1.670 1.690
大型券商1 1.680 1.700
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中值 1.690 1.710 (完)
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--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。