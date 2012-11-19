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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 07:32 BJT

(重温稿)《台湾新债预测》30年公债101/8R得标利率料在1.69-1.71%,再创历史新低

路透台北11月19日电---路透调查显示,由于寿险业在不动产资金投资部位可能受限,且该档为今年最后一档长券,台湾周二将标售的30年期公债101/8RA01108R=TWO得标利率料将落在1.69-1.71%,续创历史新低纪录.

以下为交易员观点整理:

* 此为今年最后一档长券,且寿险业在不动产资金投资部位可能受限,将吸引寿险业者积极参与标售

* 发行量仅300亿台币,筹码面有利多方

* 101/8R公开发行前交易首现成交利率1.6990%,寿险业担心利率跌破1.70%的气氛转浓

* 大型寿险希望利率守住1.70%

* 30年长券非银行主要投资标的,寿险端较不担心这次银行抢筹码

以下为预测得标利率区间:

* 1.690-1.710%.最低预估在1.670%,最高在1.730%.

最新报价:

* 101/8R发行前交易期间今成交利率区间落在1.6985-1.6990%.

* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年8月标售的30年券101/8得标利率为1.7380%,此为该年期券标售以来的最低纪录.

以下为交易商对101/8R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险1 1.680 1.700

大型寿险2 1.690 1.710

大型寿险3 1.690 1.710

大型寿险4 1.695 1.715

中型寿险1 1.670 1.700

中型寿险2 1.700 1.730

大型金融机构 1.690 1.720

金控银行1 1.670 1.690

大型券商1 1.680 1.700

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中值 1.690 1.710 (完)

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--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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