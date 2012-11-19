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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 15:30 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元走高,因美国财政危机忧虑缓解

路透首尔11月19日电---韩元兑美元周一上扬,部分收复上周失地,因投资者小心翼翼地重返风险较高资产市场,冀望美国政界能够达成协议避免财政危机.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地收报1,087.0韩元,较上周五收盘1,092.2韩元上涨0.5%.

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