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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 16:04 BJT

〔路透基点〕建滔积层板30亿港元信贷入市交易--RLPC

路透香港11月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,建滔积层板控股有限公司(Kingboard Laminates Holdings Ltd)今年5月的30亿港元(3.87亿美元)融资本月入市交易.

据消息人士,交易价格低于当初的288个基点的最高层级综合收益.

利率为较香港银行同业拆息(Hibor)高245个基点.

花旗集团、汇丰控股和渣打银行为委托协调行和簿记行.本案包括一笔定期贷款和一笔循环信贷,比例分割为75/25.

建滔积层板隶属建滔化工集团,生产漂白木浆纸、铜箔、玻璃纤维布及积层板.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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