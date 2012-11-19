〔中国债市〕利率互换变动不大,关注汇丰PMI初值提供指引

路透北京11月19日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一变动不大,虽然现券市场依旧走暖,但未能延续上周五对IRS的"共振效应",市场静待周四公布的汇丰11月中国制造业PMI初值.交易员称,若该数据进一步印证国内经济企稳回升步伐稳健,将为IRS未来上行提供支撑.

交易人士并指出,虽然当前资金面宽裕,但基准七天回购利率并未明显走低,大多围绕公开市场逆回购七天期中标利率水平波动,资金成本持稳也抑制IRS短端下行空间.

中国银行间资金市场周一隔夜加权利率tCN1DRP=CFXS下行,而七天期品种反弹近30个基点(bp).不过交易员指出,目前流动性整体宽松态势未改,资金供求仍较为均衡.[CN/CN]

"这周可能公布(汇丰)PMI初值,这个数据还是值得关注...市场(主流观点)现在预期(国内)经济还是挺好的,起码最差的时候已经过去了."上海一银行交易员称.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2600/3.3600 3.1710/3.2680 3.2800/3.3780 3.3920/3.4880 3.3675/3.7050

上周五 3.2575/3.3575 3.1780/3.2680 3.2820/3.3780 3.3960/3.4920 3.3900/3.7375

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变动 0.0025/0.0025 -0.0070/0.0000 -0.0020/0.0000 -0.0040/-0.0040 -0.0225/-0.0325

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)