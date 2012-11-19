〔中国债市〕利率互换变动不大,关注汇丰PMI初值提供指引

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月19日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一变动不大,虽然现券市场依旧走暖,但未能延续上周五对IRS的"共振效应",市场静待周四公布的汇丰11月中国制造业PMI初值.交易员称,若该数据进一步印证国内经济企稳回升步伐稳健,将为IRS未来上行提供支撑.
交易人士并指出,虽然当前资金面宽裕,但基准七天回购利率并未明显走低,大多围绕公开市场逆回购七天期中标利率水平波动,资金成本持稳也抑制IRS短端下行空间.
中国银行间资金市场周一隔夜加权利率tCN1DRP=CFXS下行,而七天期品种反弹近30个基点(bp).不过交易员指出,目前流动性整体宽松态势未改,资金供求仍较为均衡.[CN/CN]
"这周可能公布(汇丰)PMI初值,这个数据还是值得关注...市场(主流观点)现在预期(国内)经济还是挺好的,起码最差的时候已经过去了."上海一银行交易员称.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.2600/3.3600 3.1710/3.2680 3.2800/3.3780 3.3920/3.4880 3.3675/3.7050
上周五 3.2575/3.3575 3.1780/3.2680 3.2820/3.3780 3.3960/3.4920 3.3900/3.7375
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变动 0.0025/0.0025 -0.0070/0.0000 -0.0020/0.0000 -0.0040/-0.0040 -0.0225/-0.0325
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。