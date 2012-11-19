(重温稿)《中国新债预测》国开五期债中标利率料低于二级市场,受惠于近期现券强势

* 招标品种: 国开行第45-49期固息债

* 期限及金额:1/3/5/7/10年,各期均不超过60亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(20日)9:30-10:30

7/10年 周二(20日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.23%-3.42%、3.84%-3.91%、4.08%-4.17%、4.22%-4.34%、4.33%-4.41%

* 预测均值: 3.34%、3.87%、4.12%、4.27%、4.37%

路透上海11月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标五期固息债(市场俗称"福娃债").路透调查显示,近期二级市场转暖迹象明显,利率债收益率震荡走低,预计现券暖势也将传导至一级市场,明日五期新债中标利率将低于二级水平.

市场人士并指出,距年底仅有一个多月,利率债的供给已较为有限,机构亦会抓紧不多的配置机会,该五期债的整体需求料不错.

"最近收益率总体来看下了一些,资金面比较松,加上(年底前)剩余的发行不多,估计需求还行."北京一大型券商分析师称.

相对而言,市场对一年品种的定位预期分歧稍大,而对3-10年品种的预测值则相对接近,因机构大多认为中长期品种的需求会更加平稳.

银行间债市周一早盘利率债走暖.宽资金不改,令机构对未来流动性持稳的预期更增信心,加之最近美国"财政悬崖"等带来的忧虑推动海外避险情绪有所升温,多重利好作用下,国债等流动性较好的券种受到青睐.[CN/CN]

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4067%、3.9029%、4.1506%、4.3196%和4.3877%.

是次债券承揽费按认购债券面值计算.一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

上述债券的具体条款如下:

第45-49期债

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 11月20日

一至五年:9:30-10:30

七和10年:9:30-11:10

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年: 多种利率(美国式)招标方式

缴款日 11月22日

起息日 11月22日

分销期 11月21日-11月22日

上市日 一年:11月26日;

三年、五年、七年和10年:11月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)