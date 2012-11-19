(重温稿)《中国新债预测》国开五期债中标利率料低于二级市场,受惠于近期现券强势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 国开行第45-49期固息债
* 期限及金额:1/3/5/7/10年,各期均不超过60亿元
* 招标时间: 1/3/5年 周二(20日)9:30-10:30
7/10年 周二(20日)9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 3.23%-3.42%、3.84%-3.91%、4.08%-4.17%、4.22%-4.34%、4.33%-4.41%
* 预测均值: 3.34%、3.87%、4.12%、4.27%、4.37%
路透上海11月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标五期固息债(市场俗称"福娃债").路透调查显示,近期二级市场转暖迹象明显,利率债收益率震荡走低,预计现券暖势也将传导至一级市场,明日五期新债中标利率将低于二级水平.
市场人士并指出,距年底仅有一个多月,利率债的供给已较为有限,机构亦会抓紧不多的配置机会,该五期债的整体需求料不错.
"最近收益率总体来看下了一些,资金面比较松,加上(年底前)剩余的发行不多,估计需求还行."北京一大型券商分析师称.
相对而言,市场对一年品种的定位预期分歧稍大,而对3-10年品种的预测值则相对接近,因机构大多认为中长期品种的需求会更加平稳.
银行间债市周一早盘利率债走暖.宽资金不改,令机构对未来流动性持稳的预期更增信心,加之最近美国"财政悬崖"等带来的忧虑推动海外避险情绪有所升温,多重利好作用下,国债等流动性较好的券种受到青睐.[CN/CN]
银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4067%、3.9029%、4.1506%、4.3196%和4.3877%.
是次债券承揽费按认购债券面值计算.一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.
上述债券的具体条款如下:
第45-49期债
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 11月20日
一至五年:9:30-10:30
七和10年:9:30-11:10
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
3/5/7年: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 11月22日
起息日 11月22日
分销期 11月21日-11月22日
上市日 一年:11月26日;
三年、五年、七年和10年:11月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。