版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 15:49 BJT

〔新兴汇市〕韩元领涨亚洲货币,因投资人期望美国将避开财政悬崖

路透新加坡11月19日电---韩元周一领涨新兴亚洲货币,因市场寄望美国财政问题取得进展,刺激投资者重拾对这类货币的多头押注.上周新兴亚洲货币下滑. 离岸基金和韩国国内出口商扶助韩元兑美元KRW=KFTC上涨0.5%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐