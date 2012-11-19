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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 15:50 BJT

〔金属期市〕LME期铜上涨近1%,因美国财政问题有望修复

路透新加坡11月19日电---伦敦期铜周一上涨近1%,交易员预计本周中国将展现最新的经济复苏萌芽,而对于美国国会将避免财政危机的希望也提振风险偏好.

今年期铜一直是表现最不佳的一个品种,因全球经济增长低迷且欧洲债务危机久拖不决.

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