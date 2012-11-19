《中国基金发行日程表》--11月19日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *信诚理财7日盈 信诚基金 中国银行 招商银行、银河证券等 11/15-11/22 债券基金 *易方达月月利 易方达基金 农业银行 农业银行 11/16-11/22 理财债券基金 *华安日日鑫 华安基金 建设银行 交通银行、信达证券等 11/16-11/22 货币基金 *金鹰货币市场 金鹰基金 建设银行 交通银行、广州证券等 11/19-12/3 基金 *华夏海外收益 华夏基金 建行银行 中国银行、国泰君安证券等 11/15-12/5 债券基金 摩根大通银行 *国联安中债 国联安基金 浦发银行 交通银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 信用债指数基金 *国投瑞银 国投瑞银基金 中国银行 建设银行、国泰君安证券等 11/12-12/7 纯债基金 *广发纯债基金 广发基金 工商银行 建设银行、广发证券等 11/12-12/7 *中银纯债基金 中银基金 招商银行 中国银行、申银万国证券等 11/14-12/10 *兴全商业模式 兴业全球基金 光大银行 招商银行、兴业证券等 11/12-12/12 优选股票基金 *东方央视财经 东方基金 农业银行 建设银行、银河证券等 11/19-12/14 50指数基金 *南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 富国纯债 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 10/24-11/20 债券基金 天弘安康养老 天弘基金 工商银行 中信银行、中航证券等 10/29-11/23 混合型基金 银河领先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 10/25-11/23 债券基金 平安大华 平安大华基金 建设银行 中国银行、银河证券等 10/22-11/23 添利债券基金 金鹰元泰精选 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 10/22-11/23 信用债债券基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 中国银行 中国银行、安信证券等 10/29-11/30 稳健收益债券基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30 等权重ETF基金 诺安中小板 诺安基金 交通银行 招商银行、安信证券等 11/5/-11/30 等权重ETF联接基金 博时安心收益 博时基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04 定期开放债券基金 银华中证中票 银华基金 中国银行 建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7 50指数债券基金 摩根士丹利 摩根士丹利华鑫 农业银行 建设银行、华鑫证券 11/12-12/7 华鑫量化配置 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇