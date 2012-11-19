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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 15:47 BJT

《中国基金发行日程表》--11月19日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行            分销机构            发行时间     备注 

 *信诚理财7日盈  信诚基金        中国银行     招商银行、银河证券等     11/15-11/22
  债券基金

 *易方达月月利   易方达基金      农业银行     农业银行                 11/16-11/22
  理财债券基金

 *华安日日鑫     华安基金        建设银行     交通银行、信达证券等     11/16-11/22
  货币基金

 *金鹰货币市场   金鹰基金        建设银行     交通银行、广州证券等     11/19-12/3
  基金

 *华夏海外收益   华夏基金        建行银行     中国银行、国泰君安证券等 11/15-12/5
  债券基金                       摩根大通银行

 *国联安中债     国联安基金      浦发银行     交通银行、国泰君安证券等 11/12-12/7
  信用债指数基金

 *国投瑞银       国投瑞银基金    中国银行     建设银行、国泰君安证券等 11/12-12/7
  纯债基金

 *广发纯债基金   广发基金        工商银行     建设银行、广发证券等     11/12-12/7

 *中银纯债基金   中银基金        招商银行     中国银行、申银万国证券等 11/14-12/10

 *兴全商业模式   兴业全球基金    光大银行     招商银行、兴业证券等     11/12-12/12
  优选股票基金

 *东方央视财经   东方基金        农业银行     建设银行、银河证券等     11/19-12/14
  50指数基金

 *南方安心保本   南方基金        招商银行     工商银行、华泰证券等     11/22-12/18
  混合基金

  富国纯债       富国基金        工商银行     农业银行、海通证券等     10/24-11/20
  债券基金 

  天弘安康养老   天弘基金        工商银行     中信银行、中航证券等     10/29-11/23
  混合型基金

  银河领先       银河基金        兴业银行     农业银行、银河证券等     10/25-11/23   
  债券基金

  平安大华       平安大华基金    建设银行     中国银行、银河证券等     10/22-11/23
  添利债券基金 

  金鹰元泰精选   金鹰基金        交通银行     建设银行、广州证券等     10/22-11/23
  信用债债券基金

  华泰柏瑞       华泰柏瑞基金    中国银行     中国银行、安信证券等     10/29-11/30
  稳健收益债券基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     安信证券、第一创业证券等 11/5-11/30  
  等权重ETF基金

  诺安中小板       诺安基金      交通银行     招商银行、安信证券等     11/5/-11/30
  等权重ETF联接基金 

  博时安心收益     博时基金      建设银行     中国银行、国泰君安证券等 11/7-12/04
  定期开放债券基金

  银华中证中票     银华基金      中国银行     建设银行、中信建投证券等 11/5-12/7
  50指数债券基金 

  摩根士丹利     摩根士丹利华鑫  农业银行      建设银行、华鑫证券      11/12-12/7 
  华鑫量化配置

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

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